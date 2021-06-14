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"Прометей" вперше став чемпіоном України з баскетболу

Автор: Роман Тверденко

БК "Прометей" вперше став чемпіоном України з баскетболу. Команда з Кам'янського перемогла "Запоріжжя" у фінальній серії.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Перші два матчі на домашньому майданчику "Прометей" взяв без шансів для команди Валерія Плеханова із Запоріжжя. У третьому ж матчі запоріжці були налаштовані на повернення в серію.

Перша половина пройшла максимально вдало для "Запоріжжя" - у них непогано йшли триочкові кидки, лідер команди Майк Кеффі стабільно набирав очки в різних ситуаціях, а спроби гостей скорочувати відставання були або неточними, або припинялися захистом господарів. Підсумок першої половини-51: 36 на користь "Запоріжжя".

Після великої перерви ситуація на майданчику кардинально змінилася. "Запоріжжя "стало мазати кидок за кидком, здійснювати втрати, а" Прометей " навпаки повернувся в гру і доводив статус абсолютного фаворита протистояння. У четвертій чверті справа продовжилася, "Запоріжжя" в добавок до промахів регулярно втрачало м'яч в дурних ситуаціях, а" Прометей " продовжив стабільно закидати в кошик.

Підсумок 88:83 на користь "Прометея", який всуху виграв фінальну серію з рахунком 3: 0. Баскетбольний клуб з Кам'янського завоював золоті медалі Суперліги на третій рік існування.

Срібні медалі для БК "Запоріжжя" також стали досягненням, оскільки вони ще ніколи не потрапляли у фінальну серію чемпіонату.

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