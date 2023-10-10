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"Прометей" разгромно проиграл "Бешикташу" в баскетбольном Еврокубке

Фото: Слобожанцы потерпели фиаско на берегах Босфора (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" проиграл второй матч основной сетки Еврокубка 2023/24 "Бешикташу" из Стамбула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 2-й тур

"Бешикташ" – "Прометей" – 92:70 (20:17, 26:17, 22:17, 24:19)

 

Дебют встречи слобожанцы оставили за собой. Подопечным Ронена Гинзбурга удался неплохой стартовый отрезок, поэтому они повели с преимуществом +8. Впрочем, стамбульцы сумели стабилизировать игру и догнали "Прометей" под занавес первой четверти.

Вторую 10-минутку "Бешикташ" начал с трехочковым отрывом. Теперь турецкий гранд полностью перехватил инициативу и методично строил гандикап. Как следствие, на большой перерыв слобожанцы ушли с дефицитом в 12 пунктов. В следующей четверти "Прометей" пытался держаться рядом со стамбульцами, но отстал еще на 5 очков.

В таких условиях финальная четверть превратилась в формальность. Зато штабы обеих команд смогли проверить в деле ближайший резерв. На итоговый результат это обстоятельство особого влияния не имело. Разве что "Бешикташ" смог зафиксировать окончательное преимущество на рубеже +22.

Самым результативным в матче стал защитник хозяев Йигит Арслан. Он набрал 24 очка, сделал 1 подбор и отдал 3 передачи за 28 минут на паркете. В свою очередь в составе "Прометея" лучшим был бигмен Тай Одиасе (16 пунктов). Следующий поединок в Еврокубке слобожанцы сыграют 18 октября против "Лондон Лайонс".

К слову, ранее Михайлюк результативно дебютировал за "Бостон" в предсезонке НБА.

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БешикташБаскетбол