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"Прометей" пробился в "финал четырех" Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Фото: Ондржей Балвин оформил дабл-дабл (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой "Прометея" из Слобожанского завершился третий матч 1/4 финала Латвийско-эстонской баскетбольной лиги против "Виймси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, 1/4 финала, третий матч

"Прометей" – "Виймси" – 59:57 (17:10, 10:20, 14:18, 18:9)

После ровного дебюта отечественный гранд постепенно захватил инициативу. Слобожанцы провели неплохой отрезок в первой четверти (10:2) и сумели уйти в небольшой отрыв. По итогам десятиминутки преимущество "Прометея" над соперником составило 7 пунктов.

Неплохо дела команды Ронена Гинзбурга обстояли и во второй четверти. Слобожанцы держали "Виймси" на безопасном расстоянии и, казалось, контролируют ход событий. Но неожиданно коллектив с берегов Таллиннского залива добавил и быстро нивелировал преимущество "Прометея". Более того, на большой перерыв лидером ушел "Виймси" (30:27).

Третья четверть принесла зрителям немного качелей. Сначала слобожанцы отыграли отставание, потом – снова оказались в роли догоняющих. В середине 10-минутки в какой-то момент "Прометей" во второй раз оказался впереди, но концовку четверти проиграл и позволил "Виймси" оторваться на солидные 7 пунктов.

Игра нервов началась в решающей десять минут. Напряженный старт превратился в надежду, когда капитан слобожанцев Лукашов реализовал трехочковый и вернул "Прометей" в игру полностью (52:52). Впоследствии меткие броски Стефенса с линии штрафных и данк Балвина вывели команду Гинзбурга вперед. Преимущество они уже не упустили.

Итак, украинский гранд выиграл четвертьфинальную серию и сыграет в "финале четырех" Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. Самым результативным в составе "Прометея" стал чешский центровой Балвин (18 очков, 12 подборов). В полуфинале соперником слобожанцев станет "Тарту Уликоол".

К слову, украинец Михайлюк провел самый результативный матч в карьере за океаном.

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