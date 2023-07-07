RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прометей" попал в группу A баскетбольного Еврокубка: список соперников

Фото: Слобожанцы дошел до полуфинала Еврокубка (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" получил соперников на групповом этапе Еврокубка 2023/24. Украинская команда во второй раз подряд сыграет в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Жеребьевка основной сетки престижного европейского турнира прошла в Барселоне. На старт выйдут 20 команд, разделенных на две группы.

"Прометей" попал в группу A. Соперниками слобожанцев в двухкруговом турнире будут тель-авивский "Хапоэль", "Ховентут", "Цедевита Олимпия", "Париж", "Венеция", "Вулвз", "Бешикташ", "Гамбург" и "Лондон Лайонз". В плей-офф выйдут 6 лучших коллективов.

Первые две команды группы A выйдут в четвертьфинал Еврокубка. Следующие четыре клуба начнут матчи на вылет с 1/8 финала. Старт группового этапа намечен на 3 октября.

Ранее "Прометей" решил продолжить выступления в ЛЭБЛ – Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд. Сезон 2023/24 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона.

К слову, ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол