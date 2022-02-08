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"Прометей" переміг іспанську "Унікаху" в баскетбольній Лізі чемпіонів

Автор: Андрій Вирва

"Прометей" у першому матчі раунду топ-16 приймав іспанську "Унікаху".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Прометей (Україна) Унікаха (Іспанія) 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

Прометей: Доу 19 + 7 підбирань, Білан 5, Лукашов 6, Кеннеді 10 + 7 підбирань + 6 передач, Стефенс 1 – старт; Харрісон 19, Липовий 6, Петров 4, Мішула 0, Беліков 0.

В перших двох чвертях точилася приблизно рівна гра, але з невеликою перевагою українського клубу. "Прометей" виграв перші дві чверті та пішов на велику перерву з перевагою в сім очок.

Третю десятихвилинку іспанці добре розпочали і навіть ненадовго зрівняли рахунок. Проте український чемпіон зібрався і перед останньою чвертю вигравав вісім очок.

В останній десятихвилинці "Унікаха" зрівняла рахунок і навіть вийшла вперед. Менше ніш за хвилину до кінця матчу, перевага іспанського клубу становила три очки. За 8,8 секунди до кінця матчу Кріс Доу закинув дальній кидок з фолом, після чого реалізував штрафний та приніс "Прометею" перемогу.

Наступний матч в Лізі чемпіонів "Прометей" проведе на виїзді 10 лютого проти бельгійського "Остенде". Матч розпочнеться о 21:00

Нагадаємо, що збірна України оголосила склад на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу.

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Баскетбол