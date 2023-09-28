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"Прометей" подписал американского форварда на замену травмированному новичку

Фото: Рашард Келли в рядах "Дижона" (bebasket.fr)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный форвард Рашард Келли пополнил ряды слобожанского "Прометея" перед стартом сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний американец стал очередным новичком команды Ронена Гинзбурга. Украинский гранд стремится заменить им попавшего в лазарет на 4-6 месяцев Арнольдаса Кульбоки

Келли перебрался в "Прометей" в статусе свободного агента. Прошлый сезон он начал в чемпионате Австралии в составе "Тасмании Джек Джамперс", а затем перебрался в Европу. Здесь он защищал цвета "Вулвз" из Вильнюса в Литовской баскетбольной лиге (LKL) и Европейской северной баскетбольной лиге.

В чемпионате Литвы Келли успел сыграть 11 матчей. В среднем американец набирал там 11.5 очков, делал 5.3 подбора, выполнял 1.3 передачи и оформлял 0.5 перехватов за 22 минуты на паркете. "Вулвз" вылетели в четвертьфинале плей-офф LKL.

Кто такой Рашард Келли

Уроженец штата Вирджиния, на студенческом уровне выступал за "Уичито Стэйт Шокерс". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

Начал профессиональную карьеру за пределами США. Сначала подписал контракт с пермской "Пармой" и даже сыграл в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2019. Позже также выступал за итальянский "Тренто", турецкий "Газиантеп" и французский "Дижон".

Баскетбол начал заниматься в 4-летнем возрасте. Закалялся в играх со старшими детьми и военных школах-интернатах "Массануттен" и "Харгрейв".

К слову, ранее украинец Семерич подписал контракт с "Монако" на два года.

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