"Прометей" подписал американского форварда на замену травмированному новичку

Универсальный форвард Рашард Келли пополнил ряды слобожанского "Прометея" перед стартом сезона 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Келли перебрался в "Прометей" в статусе свободного агента. Прошлый сезон он начал в чемпионате Австралии в составе "Тасмании Джек Джамперс", а затем перебрался в Европу. Здесь он защищал цвета "Вулвз" из Вильнюса в Литовской баскетбольной лиге (LKL) и Европейской северной баскетбольной лиге.
В чемпионате Литвы Келли успел сыграть 11 матчей. В среднем американец набирал там 11.5 очков, делал 5.3 подбора, выполнял 1.3 передачи и оформлял 0.5 перехватов за 22 минуты на паркете. "Вулвз" вылетели в четвертьфинале плей-офф LKL.
Уроженец штата Вирджиния, на студенческом уровне выступал за "Уичито Стэйт Шокерс". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.
Начал профессиональную карьеру за пределами США. Сначала подписал контракт с пермской "Пармой" и даже сыграл в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2019. Позже также выступал за итальянский "Тренто", турецкий "Газиантеп" и французский "Дижон".
Баскетбол начал заниматься в 4-летнем возрасте. Закалялся в играх со старшими детьми и военных школах-интернатах "Массануттен" и "Харгрейв".
К слову, ранее украинец Семерич подписал контракт с "Монако" на два года.
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