"Прометей" оформил переход форварда баскетбольной сборной Литвы

25-летний балтиец сменил "Промитеас" из греческих Патров на отечественный гранд. Литовский гренадер стал шестым новичком "Прометея" в межсезонье.

"В течение лета в СМИ появлялась информация, что якобы Арнольдас будет играть за клуб Евролиги "Баскония". В июле греческие издания сообщили о переходе литовца в "Валенсию". Но после переговоров с нашим главным тренером Роненом Гинзбургом Кульбока отдал предпочтение нашим", – говорится в заявлении слобожанцев.

Воспитанник "Жальгириса" из Каунаса был выбран "Шарлоттом" под 55-м номером на драфте НБА-2018. Отыграл за "Хорнетс" в Летних лигах ассоциации в 2018 и 2019 гг., но контракт подписал только перед сезоном 2021/22. Впрочем, закрепиться в команде не смог (2 матча в НБА) и играл за фарм-клуб – "Гринсборо Сворм".

Зато немало поиграл в Европе. Защищал цвета итальянского "Капо д'Орландо", немецкого "Бамберга", испанского "Бильбао" в баскетбольной Лиге чемпионов. Средние цифры Кульбоки в Еврокубке 2022/23 за "Промитеас" – 14.7 очков, 5.9 подборов, 1 передача и 0.7 перехватов за 30.6 минут на паркете.