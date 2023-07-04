RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раздался громкий "хлопок". В Великом Новгороде начался пожар на ТЭЦ (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупный пожар произошел сегодня, 4 июля, на территории Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде (Россия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В 19:02 был сильный "хлопок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лужском шоссе, 4 горит местная ТЭЦ.

Лужская ГТ ТЭЦ - предприятие энергетики (газотурбинная ТЭЦ), расположенное в городе Великий Новгород, входящее в состав АО "ГТ Энерго".

Пожары в России

На территории ряда регионов России в последнее время фиксируется возникновение огромного количества пожаров.

Да, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

Также в российском Нижнем Новгороде 29 июня разразился масштабный пожар на территории завода "Бальзам".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар