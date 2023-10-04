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Пролет истребителей и запуск ракеты. В Крыму произошел взрыв

Фото: в Крыму произошел взрыв 4 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму произошел взрыв в среду, 4 октября. О "хлопке" и запуске ракеты в сторону Херсонской области сообщили во временно оккупированном Красноперекопске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Взрыв в районе Красноперекопска", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители сообщают, о пролете над Красноперекопском двух истребителей.

"Также, предположительно, был запуск ракеты в направлении Херсонской области", - отмечают в Telegram-канале.

Взрывы в Красноперекопске

В Крыму в последнее время постоянно что-то взрывается. При этом, на ряду с Севастополем, в первых рядах в рейтинге по "хлопкам" фигурирует и Красноперекопск. До этого взрывы тут гремели 12 сентября, а еще раньше в июле. Во время летних взрывов в Красноперекопске оккупанты поднимали в небо и авиацию.

Напомним, Красноперекопск находится в южной части Перекопского перешейка, к северу от крымской столицы Симферополя. Рядом с Красноперекопском проходит Северо-Крымский канал.

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КримВзрыв