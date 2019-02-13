Прокурори просять суд розглянути свідчення у справі Гандзюк у закритому режимі

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адвокати виступають проти закритого розгляду

Прокурори у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк просять суд розглянути диск з показаннями організаторів злочину Ігоря Павловського і Сергія Торбіна в закритому режимі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Дане клопотання пов'язане з тим, що на записах є інформація, що представляє таємницю слідства.

"На даних відеозаписах знаходиться інформація, яка представляє таємницю досудового слідства. У зв'язку з цим просимо суд провести їх розгляд у закритому режимі", - заявила прокурор Вікторія Калита.

Раніше адвокати повідомили, що на дисках знаходяться відеозаписи допитів Павловського і Торбіна, під час яких вони дали свідчення про причетність до вбивства Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Вони виступають категорично проти закритого засідання.

Суддя Олександр Кіпчарський переніс розгляд цього клопотання на етап засідання, коли перед судом постане питання про необхідність вивчення матеріалів допиту.

Відзначимо, йдеться про 2 відеозаписи сумарною тривалістю чотири години. Адвокат Костянтин Глоба просить перерву, щоб з ними ознайомитися.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва в середу, 13 лютого, продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Владислава Мангера.

Як писало РБК-Україна, будівлю суду, де проходить обрання запобіжного заходу, охороняють майже 150 силовиків.

Відзначимо також, Глоба заявив, що генпрокурор Юрій Луценко, який входить у склад групи прокурорів у справі про вбивство Гандзюк, на прес-конференції після затримання голови Херсонської облради фактично розголосив матеріали справи, викладені в повідомленні про підозру.