Прокуроры определились с двумя членами Высшего совета правосудия

Всеукраинская конференция прокуроров избрала сроком на четыре года двух членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Ими стали руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора Алексей Мельник и заместитель начальника отдела по предупреждению правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Олег Кандзюба.

"Всеукраинская конференция прокуроров сегодня по своей квоте избрала двух членов Высшего совета правосудия. Это еще один шаг к развитию современной и эффективной системы правосудия, которая будет работать в интересах каждого украинца", - подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

В январе работа ВСП была возобновлена после избрания съездом судей восьми членов органа. Это помогло сформировать полномочный состав и разблокировать дальнейшее внедрение судебной реформы.

"Избрание еще двух членов в ВСП дает возможность укрепить работу этого института и продолжать совершенствовать судебную систему. Благодарен Этическому совету, каждому делегату конференции и всем причастным, кто вносит вклад в развитие Украины как европейского правового государства", - отметил генпрокурор.