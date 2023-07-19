Прокурора по делу экс-судьи Князева сократили. Он обвиняет главу САП в давлении

По словам прокурора, еще 29 июня он был в кабинете главы САП Александра Клименко и докладывал о ходе дела в нескольких уголовных производствах. Ему не сообщали о штатных изменениях.

"Об этом в САП речь не велась вообще. Нецелесообразно сокращать должность в то время, когда из шести начальников выполняют свои полномочия только трое. Недавно приступил к исполнению служебных полномочий один из трех мобилизованных начальников", - рассказал прокурор.

Помимо этого, начальник отдела является главным в группе прокуроров, представляет в суде сторону обвинения и владеет всей информации по тому или иному уголовному делу. Тем не менее, 3 июля Омельченко сообщили о сокращении его должности.

"В понедельник, 3 июля, в 9:20 меня ознакомили с приказом генпрокурора о сокращении должности начальника первого отдела. В то же время вместо нее образуют аналогичную по существу должность начальника 1 отдела - заместителя начальника управления", - отметил Омельченко.

Позиция САП

В САП в комментарии РБК-Украина отметили, что сокращение должности, которую занимал Омельченко, готовилось задолго и не связано с делами, которыми он руководил. Кроме этого, в САП отметили, что Омельченко продолжает оставаться прокурором и имеет право оставаться на должности прокурора САП. При этом, согласно приказу ОГП от 10 июля, в перечне прокуроров, которые могут вести процессуальное руководство делами в судах, фамилии Омельченко нет.

Сам прокурор связывает свое сокращение с делом Князева, которым он занимается. По его словам, решение о том, чтобы ликвидировать его должность, появилось после того как он согласовал запрос детектива НАБУ отправить телефон Князева в Польшу для снятия с него необходимой информации.

"Никаких нареканий за 23 года моей работы не было, в том числе за 7,5 лет работы в САП. Кроме того, в конце года проводятся оценки прокуроров. Я и мои прокуроры получили самую высокую оценку - положительную. Я думаю, что сокращение моей должности произошло из-за расследования по Князеву", - добавил Омельченко.

Заявление в Совет прокуроров

В распоряжении РБК-Украина есть заявление Омельченко, которое он написал в Совет прокуроров с просьбой дать оценку ситуации. В нем говорится, что 20 июня он согласовал детективу НАБУ запрос на международную правовую помощь в Министерство юстиции Республики Польша, которая позволит сделать копию информации, размещенной в телефоне Князева. 21 июня Омельченко сообщили, что Клименко интересовался, где находится телефон. Прокурор зашел к Клименко и сообщил, что, по последней информации, телефон находится не в НАБУ и его точное местонахождение пока ему неизвестно.

"После этого он в повышенном тоне с криками начал меня спрашивать, отвечает ли действительности информация, что я подписывал запрос о международной правовой помощи в этом уголовном производстве относительно телефона Князева и какие именно вопросы были в запросе", - отмечается в заявлении.

По словам Омельченко, Клименко кричал и упрекал в том, что прокурор не имел права привлекать специалистов из Польши.

"По содержанию высказываний и претензий ко мне со стороны заместителя генпрокурора - руководителя САП Клименко у меня сложилось впечатление, что он был очень разозлен самой возможностью получения доступа к информации, которая содержится в телефоне подозреваемого Князева", - добавил Омельченко в своем заявлении.

Стоит отметить, что Омельченко занимался резонансными уголовными производствами. Помимо Князева, отдел прокурора контролировал ход расследования дела бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета (растрата 8 млрд гривен), дело бывшего вице-премьер-министра Андрея Клюева (присвоение 170 млн гривен), дело экс-заместителя министра обороны Игоря Халимона (подписание допсоглашений о питании военных частей ВСУ), дело ГП "Антонов" (растрата 18 млн гривен), дело первого заместителя министра развития громад Василия Лозинского (взятка в 400 тысяч долларов), а также дело против должностных лиц Минобороны, которых подозревают в растрате средств (так называемое дело "Золотые яйца по 17 гривен").

Записи Князева

Согласно информации РБК-Украина от источников в правоохранительных органах, один из фигурантов дела Князева - адвокат Олег Горецкий был знаком с заместителем главы САП Андреем Синюком. Источники сообщают, что Горецкий общался с ним по различным юридическим вопросам.

В запросе РБК-Украина САП, на вопрос о том, общается ли Синюк с Горецким, сообщили, что диалог между ними действительно был.

"Заместитель руководителя САП Андрей Синюк провел две встречи с Олегом Горецким, юридическая компания которого представляла интересы общества, имущество которого было арестовано в рамках дела, находящегося в производстве детективов НАБУ. После того, как указанное лицо начало проявлять интерес к деятельности САП, любое общение с ним было прекращено", - отметили в пресс-службе.