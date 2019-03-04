Прокурор просить продовжити зобов'язання Мангера

Прокуратура просить продовжити термін дії зобов'язань, покладених на Мангера

Сторона обвинения по делу Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, просит продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам прокурора Виктории Калиты, риски относительно Мангера в данном уголовном производстве не уменьшились.

"Мангер и его близкие родственники имеют недвижимость за рубежом. Существует вероятность незаконного воздействия на потерпевших. Получена оперативная информация о свидетелях, на которых совершалось давление. В связи с этим некоторые свидетели отказываются давать показания. В настоящее время в производстве проведено не весь комплекс необходимых следственных действий", - добавила прокурор.

Таким образом, прокуратура просит продлить срок действия обязательств, возложенных на Мангера.

"Учитывая изложенное, прошу продлить срок действия обязательств, которые были возложены на Владислава Мангера. А именно: сдать на хранение паспорт для выезда за границу, не выезжать, не общаться со свидетелями и с другими подозреваемыми в уголовном производстве, а также носить электронный браслет", - сказала Калита.

В свою очередь сторона защиты Мангера просит не удовлетворять ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.

"Есть ходатайство об оставлении без рассмотрения ходатайство прокуратуры", - сказал адвокат Андрей Левковец.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева сегодня, 4 марта, начал заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк.