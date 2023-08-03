Прокурор МУС может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства России

"Он (прокурор МУС, - ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", - сказал Гофманский.

Преступления группы "Вагнера"

Как отмечает издание, одним из дел, которое могло бы привести к новым ордерам на арест Владимира Путина и высшего руководства России, является дело военных преступлений группы "Вагнера".

"Если доказать, что бойцы "Вагнера" участвуют в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на данный момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой находились российские офицеры или в ней было только командование группы", - объясняет профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками "группы Вагнера" предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 по май 2023 года "полностью финансировала" наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета. По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные боевиками "Вагнера".

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России", - считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Арест Путина

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о вывозе украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ открыла около 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследует и Международный уголовный суд Гааги.