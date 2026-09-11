Прокурор, искавший "заговор" против Трампа, вдруг подал в отставку, - Reuters

Прокурор США Джозеф Дидженова, контролировавший масштабное расследование деятельности нескольких оппонентов Дональда Трампа, сообщил Reuters об отставке. Расследование имело целью доказать, что президент стал жертвой длительного преступного сговора.

"Для меня было честью и привилегией служить президенту и департаменту", – сказал Дидженова, отказавшись от подробностей.

Дидженова, союзник Трампа и бывший прокурор США в Вашингтоне при Рональде Рейгане, присоединился к Министерству юстиции в апреле, чтобы возглавить расследование во Флориде.

Он повторял заявления президента о том, что дело в отношении России было политически мотивированной попыткой навредить Трампу.

Что рассматривало расследование

Расследование изучало заключение разведки США в 2017 году о том, что Россия пыталась поддержать первую президентскую кампанию Трампа в 2016 году. Речь также шла о делах бывшего спецпрокурора Джека Смита - по хранению Трампом секретных документов в Мар-а-Лаго и попыток обжаловать поражение на выборах 2020 года.

Расследование не привело ни к каким уголовным обвинениям. Следователи опросили действующих и бывших сотрудников разведки, а в последние недели пытались допросить чиновников ФБР, причастных к обыску в Мар-а-Лаго в 2022 году.

Расследование является частью более широких усилий Минюста, направленных против вероятных оппонентов президента.

Некоторые союзники Трампа надеялись, что оно может привести к аресту Смита, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которому администрация уже предъявила обвинения по двум другим делам.

Любые обвинения по итогам расследования могут столкнуться с юридическими препятствиями. Часть юристов сомневается, могут ли прокуроры возбудить дело во Флориде, ведь значительная часть расследования в отношении России проходила в Вашингтоне и Виргинии.