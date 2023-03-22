Прокурдкая партия Турции отказалась выдвигать кандидата, снизив шансы Эрдогана сохранить власть

НДП и пять союзных партий проведут кампанию против "единоличного правления" Эрдогана, заявила ее сопредседатель Первин Булдан.

Хотя НДП прямо не поддержала лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, этот шаг позволяет избежать формального раскола между соперниками президента, которые стремятся выступить единым фронтом перед голосованием 14 мая.

Избиратели НДП в основном считают Кылычдароглу политиком, который может помочь защитить права курдского меньшинства Турции, которое составляет примерно пятую часть 85-миллионного населения.

Партия, которая в настоящее время является третьей по величине в парламенте, подвергается давлению со стороны государства с 2015 года, когда она отказала ПСР Эрдогана сформировать большинство в результате неожиданных результатов выборов. Ей грозит потенциальный запрет из-за обвинений в сепаратизме, но она может обойти его, выдвинув кандидатов в парламент по списку другой прокурдской партии, Зеленых левых.

Растущее единство оппозиции подчеркивает вызов, стоящий перед Эрдоганом, поскольку общественная реакция нарастает в связи землетрясением в прошлом месяце, а также из-за самого глубокого кризиса стоимости жизни за последние два десятилетия.

Напомним, оппозиция выбрала своим кандидатом в президенты Кемаля Кылычдароглу, лидера Народно-республиканской партии (НРП), и сформировала альянс, стремящийся привлечь левых и правых избирателей, а также сторонников ислама.