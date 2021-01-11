ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У прокуратурі оцінили необхідність військових судів

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Питання про повернення трибуналів в Україні поки що не виноситься на обговорення. У чинній владі сумніваються, що це можливо в найближчій перспективі.

Популярні новини

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали".

Військовий прокурор Максим Крим вважає, що в Україні є багато справ, наповнених певною специфікою, де судді не є профільними фахівцями.

"У той же час суд завжди, виносячи законне рішення, ґрунтується на висновках експертиз, у тому числі військових, де вказані дані про правильність, законність, послідовність дій тих чи інших воєначальників", - сказав він.

Колишній військовий суддя Олег Ткачук (нині суддя Верховного Суду), який пропрацював у цій системі близько 15 років, вважає, що систему військової юстиції руйнували планомірно.

"Я думаю, що рішення від 2010 року про ліквідацію військових судів співзвучно цілому ряду рішень, які були спрямовані на розвал української армії. Я думаю, що це була свідома робота противника. Я думаю, що все, що тоді було з армією зроблено це свідомо, а у деяких і несвідомо, було зроблено під нашіптуванням ворога", - пояснив Ткачук.

Нагадаємо, за чотири роки в Міжнародний кримінальний суд направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України трибуналСуд