У прокуратурі було 30 тисяч справ по ПриватБанку, - Венедіктова

Вона зазначила, що 20 тисяч справ вже закрито. І серед них частина стосуються "незначних" службових злочинів.

"Слідство у нас ведеться ще з 2017 року. В ЄРДР кримінальне провадження проти топ-менеджерів Приватбанку внесено 6 березня 2017 року. У нас виробництв по ПриватБанку достатньо. Я думаю, буде цікаво дізнатися, що їх 30 тисяч було. 20 тисяч вже закрито", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, в середу Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. На наступний день він вийшов, використавши цю можливість.

Також на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценко готували підозра.

На сьогодні, крім нього, підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександра Дубілета, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичіхіній. При цьому генеральний прокурор Ірина Венедиктова зазначає, що це лише початок і в справі "Приватбанку" скоро будуть нові підозри.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.