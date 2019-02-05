Прокуратура запитала документи щодо фінансування інавгурації Трампа

Представників інавгураційного комітету мають намір викликати до суду

Прокуроры южного округа штата Нью-Йорк (США) затребовала документы из инаугурационного комитета американского президента Дональда Трампа и планируют вызвать для этого в суд представителей комитета. Об этом сообщают осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников агентства, прокуроров интересуют в первую очередь документы, которые касаются финансирования инаугурации Трампа и предоставляемых льгот для ее спонсоров.

"Мы только что получили повестку о выдаче документов. Пока мы ее рассматриваем, мы намерены сотрудничать со следствием", - сообщил также пресс-секретарь инаугурационного комитета.

Собеседник агентства рассказал, что прокуроры ищут иностранные связи в финансировании и информацию о расходах на проведение мероприятия, они проверяют компанию Trump Organization, председателем которой был арестованный за отмывание денег Пол Манафорт, также возглавлявший избирательный штаб Трампа.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался с запросом о кредите в Deutsche Bank во время предвыборной кампании в 2016 году.