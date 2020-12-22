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Прокуратура заочно повідомила про підозру бойовика "ДНР"

Автор: РБК-Україна

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру мешканця Волноваського району. Його підозрюють в участі в терористичній організації.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що з серпня 2015 року чоловік служить на різних посадах в так званої "першої окремої слов'янської мотострілецької бригади", яка входить до складу незаконних збройних формувань РФ.

Протягом п'яти років підозрюваний активно бере участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних в ООС на території Новоазовського та Бойківського районів Донецької області.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрили трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", що брали активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових. Фігурантів оголосили в міжнародний розшук.

Крім того, СБУ повідомила про підозру колишнього "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Фігуранта оголосили в розшук.

Додамо, що СБУ викрила в Києві учасника терористичного угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів проросійських бойовиків.

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