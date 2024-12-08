Прокуратура арестовала экс-министра обороны Южной Кореи

Специальная следственная группа прокуратуры допросила Хена, который добровольно явился в прокуратуру Центрального округа Сеула около 1:30 ночи в воскресенье (16:30 по Гринвичу в субботу). Ему грозит запрет на въезд в страну на время расследования.

Высокопоставленный военный чиновник и члены оппозиции, которые подали документы на импичмент Юну, заявили, что именно Ким предложил президенту ввести в стране военное положение.

Ранее три оппозиционные партии подали жалобу в прокуратуру на президента Юна, экс-министра обороны Кима и командующего военного положения Пак Ан Су, обвинив их в государственной измене.

Национальная полиция также расследует обвинения в государственной измене против Юна, и других министров.