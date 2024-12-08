Прокуратура арестовала экс-министра обороны Южной Кореи

Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Республики Корея Кима Йонг Хёна. Процедуру осуществили в рамках расследования дела о возможной госизмене из-за объявления президентом страны военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Yonhap.
Специальная следственная группа прокуратуры допросила Хена, который добровольно явился в прокуратуру Центрального округа Сеула около 1:30 ночи в воскресенье (16:30 по Гринвичу в субботу). Ему грозит запрет на въезд в страну на время расследования.
Высокопоставленный военный чиновник и члены оппозиции, которые подали документы на импичмент Юну, заявили, что именно Ким предложил президенту ввести в стране военное положение.
Ранее три оппозиционные партии подали жалобу в прокуратуру на президента Юна, экс-министра обороны Кима и командующего военного положения Пак Ан Су, обвинив их в государственной измене.
Национальная полиция также расследует обвинения в государственной измене против Юна, и других министров.
Президент Республики Корея Юн Сок Йоль 3 декабря неожиданно ввел в стране военное положение. Причиной стало желание искоренить "антигосударственные силы" и политических оппонентов-обструкционистов.
Однако Юн отменил этот приказ через шесть часов после того, как парламент и правительство не поддержали указ, несмотря на военные и полицейские границы в Сеуле.
4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку.
В субботу, 7 декабря, парламент не смог объявить импичмент президенту. Следующая дата голосования по этому вопросу - 11 декабря.
Подробнее о причинах военного положения в Южной Корее и его последствиях этого - читайте в материале РБК-Украина.
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