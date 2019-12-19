Прокуратура виявила розкрадання на ремонті моста в Станиці Луганській

У Луганській області виявили факти зловживання і розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту мосту в Станично-Луганському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, 19 грудня під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проведено ряд обшуків, в ході яких були вилучені документи про проведення капітального будівництва моста через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі.

"За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації ймовірно увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, згадана комерційна структура з залученням субпідрядної організації для проведення роботи з капітального ремонту моста через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, обсяги та вартість яких значно завищені. Попередньо встановлено, що зазначені особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на загальну суму понад 10 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правової кваліфікації ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, триває і здійснюється слідчими СУ ГУНП в Луганській області.

Проводяться слідчі дії, судові експертизи з метою встановлення обсягу завданої шкоди.

Нагадаємо, в Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Повністю міст запрацював 22 листопада.