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Прокуратура выписала подозрение гауляйтеру Мариуполя и полицейским-предателям

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Понедельник 13 февраля 2023 11:31
Прокуратура выписала подозрение гауляйтеру Мариуполя и полицейским-предателям Фото: прокуратура выписала подозрение гауляйтеру Мариуполя и полицейским-предателям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Так называемому "мэру" временно оккупированного Мариуполя и 10 экс-сотрудникам полиции, которые перешли на сторону врага, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области добровольно занял должность так называемого "главы администрации города Мариуполя". До этого он был осужден за содействие террористической организации.

"Под руководством страны-агрессора он организует работу органов оккупационных властей во временно подконтрольном ей городе", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, ОГП выписала подозрения 10 экс-полицейским разных подразделений Нацполиции в Донецкой области. Они перешли на сторону врага и начали работать на оккупационные власти страны-агрессора.

"Подозреваемые добровольно заняли должности в незаконно созданных органах на временно захваченной территории Донецкой области, а именно "подразделениях полиции ДНР Мариупольского района", - рассказали в ведомстве.

Так называемому "мэру" временно оккупированного Мариуполя инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), а полицейским-предателям – совершение госизмены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст.111 УК Украины).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины собрала доказательства вины еще двух руководителей оккупационной администрации во временно оккупированной части Херсонской области. Им объявили подозрение.

Также мы писали, что правоохранители задержала двух коллаборантов из Луганской области, которые пытались трудоустроиться в украинские госучреждения.

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