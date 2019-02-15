Прокуратура повернула державі санаторій "Бердянськ"

Судове рішення про повернення санаторію було ухвалене ще у 2012 році

Прокуратура вернула в государственную собственность здания санатория "Бердянск", которые находились в незаконном владении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Запорожской области.

Отмечается, что судебное решение о возвращении санатория в собственность государства было вынесено еще в 2012 году. По информации прокуратуры, санаторий выбыл из госсобственности после принятия исполнительным комитетом Бердянского горсовета неправомерного решения о распоряжении этим имуществом.

"Решением хозяйственного суда Запорожской области был удовлетворен иск прокуратуры области и истребован из незаконного владения ЧАО "Приазовкурорт" в собственность государства здания бывшего санатория "Бердянск" по адресам: бульвар Тенистый, 9, 12 и 18 в городе Бердянск, общей площадью 2534 кв.м", - добавили в прокуратуре.

Однако в связи с апелляционным и кассационным обжалованием указанного решения ответчиком, решение о возвращении санатория государству приобрело статус окончательного только в 2018 году.

"В начале февраля текущего года процедуру государственной регистрации права государственной собственности на соответствующие объекты недвижимости истребованы в пользу государства по судебному решению, окончены и соответствующие сведения внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях за представление заведомо недостоверных сведений в декларациях и несвоевременное сообщение об изменениях в имущественном состоянии в отношении и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.