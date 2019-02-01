НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо в.о. голови ФДМ

Фото: Віталій Трубаров (Віталій Носач/РБК-Україна)

Агентство також направило до суду адмінпротоколи щодо глави Держкомісії по запасах корисних копалин

НАЗК направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях та несвоєчасне повідомлення про зміни у майновому стані щодо в.о. глави Фонду держмайна Віталія Трубарова та голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгія Рудька. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, щодо Трубарова було складено 2 протоколи. Вказано, що він подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях за 2016 та 2017 роки.

"За результатами перевірки декларацій встановлено, що вказані відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 288 842 грн (у декларації за 2016 рік) та 303 400 грн (у декларації за 2017 рік)", - сказано у повідомленні.

При цьому ще 12 протоколів складено стосовно Рудька, який без поважних причин несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, чим вчинив адмінправопорушення.

Нацагентство також зазначає, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку.

Нагадаємо, в 2017 році Трубаров заявив, що звинувачення Генеральної прокуратури у порушеннях при приватизації приміщення Міністерства аграрної політики і продовольства є політично мотивованими.

Як писало РБК-Україна раніше, в.о. глави Фонду держмайна України Віталію Трубарову підготували підозру у справі про незаконну приватизацію.