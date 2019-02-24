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Прокуратура веде понад 1500 справ щодо окупації Криму


Наразі до суду направлено 133 обвинувальних акти

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) расследует более 1500 уголовных производств по оккупации полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью прокурора АРК Гюндуза Мамедова для DT.UA.

По словам Мамедова, с 2014 года прокуратура расследует 1506 уголовных производств по оккупации Крыма. Так, по результатам досудебного расследования прокуратура направила в суд 144 обвинительных акта.

Отмечается, что по 21 производству уже есть обвинительные приговоры, которые вступили в силу.

"Еще около 358 дел расследуются следователями прокуратуры, 85 обвинительных актов направлено в суд, вынесено 7 приговоров", - отметил Мамедов.

Мамедов Также добавил, что сейчас прокуратура Крыма установила около 19 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые работали в государственных органах на момент оккупации.

"А еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, районные администрации, много других госучреждений, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева 21 февраля продолжил меру пресечения бывшему председателю Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерию Чорнобуку в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года.

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