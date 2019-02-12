Прокуратура в Туреччині видала ордери на арешт тисячі прихильників Ґюлена

Ілюстративне фото (twitter.com tgrthabertv)

Спецоперація торкнулася 76 провінцій країни

У Туреччині проходить масова операція проти опозиційної організації FETO ("Терористична організація фетхуллахістов", як Анкара називає прихильників проповідника Фетхуллаха Ґюлена). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал TGRT Haber.

Так, операція торкнулася 76 провінцій, у її рамках прокуратура видала ордерів на арешт 1112 осіб. Інші подробиці не повідомляються.

Відзначимо, влада Туреччини вважає FETO та її лідера відповідальними за спробу держперевороту в країні, який стався у ніч на 16 липня 2016 року. Так, через спробу держперевороту в Туреччині ввели режим надзвичайного стану, який зняли тільки в липні 2018 року.

Анкара вважає, що Ґюлен займався антиурядовою пропагандою у школах і просвітницьких організаціях. З 1999 року проповідник живе в США, Туреччина вимагає від Вашингтона його екстрадиції.

Нагадаємо, в грудні 2018 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що глава США Дональд Трамп пообіцяв видати Туреччині проповідника Фетхуллаха Ґюлена.

Як писало РБК-Україна раніше, в Туреччині 15 журналістів Cumhuriyet отримали тюремні терміни за зв'язки з Ґюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу і ще 13 звинувачених в нібито підготовці терактів журналістів отримали вироки у вигляді тюремного ув'язнення.