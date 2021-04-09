Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+"

"Сьогодні прокурор (старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко, - ред.) втретє закрив справу "Роттердам+", - повідомило НАБУ.

Причини закриття справи НАБУ не повідомляє.

Зазначимо, що це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців.

Нагадаємо, перший раз справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в законну силу 17 листопада 2020 року.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більш як 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули "Роттердам+" прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було відновлено. Через кілька місяців її повторно закрили, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність та обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали і прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.