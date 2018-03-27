Прокуратура вимагає скасувати 8 рішень КМДА щодо забудов

Прокуратура повідомляє, що рішення суперечать Генеральному плану міста Києва

Прокуратура через суд вимагає скасувати вісім рішень Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо комплексних забудов, які суперечать Генеральному плану міста Києва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Зазначається, що вказані рішення були ухвалені Київрадою упродовж 2016-2017 років та стосуються комплексної забудови окремих мікрорайонів на території Голосіївського, Дніпровського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва.

"Однак по своїй суті детальні плани цих територій не корелюються з Генеральним планом міста Києва та, у тому числі, передбачають будівництво багатоповерхових житлових будинків, а також громадських будівель та споруд на територіях, які належать до промислових, комунально-складських, зелених зон та до територій іншого призначення", - зазначили у прокуратурі.

У зв’язку з цими обставинами прокуратура пред’явила вісім позовів до окружного адміністративного суду Києва щодо скасування рішень про затвердження вказаних детальних планів територій.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми (ДБН), зокрема, пропонує ввести "блакитні лінії" для обмеження висотності забудови території у населених пунктах.