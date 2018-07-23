Прокуратура погодила підозру іноземцю, який зарізав чоловіка в Києві

Громадянин Польщі вбив чоловіка та поранив ножем жінку в Деснянському районі Києва

Прокуратура Києва узгодила повідомлення про підозру громадянину Польщі, який вбив чоловіка та поранив ножем жінку в Деснянському районі столиці на вулиці Гната Хоткевича. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що прокуратура Києва узгодила повідомлення про підозру 28-річногму громадянину Польщі за фактом умисного вбивства однієї людини і замаху на вбивство іншої.

Правоохоронцям встановлено, що 23 липня близько 3:25 годин громадянин Польщі, перебуваючи біля автозаправної станції по вулиці Гната Хоткевича в Києві, помітив незнайомого йому громадянина. Надалі, іноземець з невідомих причин напав на перехожого і завдав йому численні удари ножем, від яких останній незабаром помер у лікарні. Після цього, приблизно в 4:30 годин, перебуваючи по вулиці Двінській, зловмисник помітив літню жінку і кинувся до неї з ножем, завдав їй численні ножові поранення.

Крім цього, при затриманні зловмисник чинив опір поліцейським, погрожуючи їм ножем, в результаті чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Зазначимо, що іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв'язку з отриманими вогнепальними пораненнями з табельної зброї поліцейських. Вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, за фактом вбивства і нанесення ножових поранень відносно громадянина Польщі слідчі розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство), ст. 115 (Умисне вбивство) і ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку) Кримінального кодексу.