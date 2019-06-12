Прокуратура погодила підозру двом італійцям, які воювали на стороні "ДНР"

Прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру двом громадянам Італії, які воювали на боці бойовиків "Донецької народної республік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря генерального прокурора України Ларису Сарган.

Прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст.260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України, 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на боці терористичної організації "ДНР".

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2014 році громадяни Італії прибули в місто Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. В їх обов'язки входило збройне чергування на блокпосту та виконання бойових завдань, поставлених керівництвом.

В даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Найближчим часом прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусварги винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичної організації в Україні і засудив його до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.