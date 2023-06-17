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Прокуратура Сербии начала следствие по задержанным полицейским из Косово

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Суббота 17 июня 2023 01:48
Прокуратура Сербии начала следствие по задержанным полицейским из Косово Фото: прокуратура Сербии начала следствие по косовским полицейским (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Прокуратура Сербии начала следствие по трем задержанным косовским полицейским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В прокуратуре отметили, что косовские офицеры подозреваются в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Также следствие распорядилось продлить их содержание под стражей.

В то же время США и ЕС призвали Косово и Сербию "немедленно принять меры для деэскалации напряженности", что означает, среди прочего, и освобождение задержанных косовских полицейских.

Конфликт между Косово и Сербией

Недавно на севере Косово прошли выборы в муниципалитеты. Этнические сербы, проживающие в той части страны, бойкотировали избирательный процесс, явка была низкой и победили кандидаты-этнические албанцы.

Тогда в муниципалитетах начались протесты, переросшие в стычки с полицией и даже миротворцами НАТО.

Напряжение между странами усилилось в июне, когда Сербия задержала трех косовских офицеров, обвиненных в попытках незаконно проникнуть на территорию страны. В Косово же заявили, что правоохранителей похитили.

После этого правительство Косово запретило транспортным средствам с номерными знаками Республики Сербия въезд в страну.

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