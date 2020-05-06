Прокуратура розслідує обстріл школи та будинків у Луганській області

Правоохоронці почали розслідування у рамках кримінального провадження за фактом обстрілу школи та житлових будинків у селищі Золоте-4, яке знаходиться поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

Так, прокуратура почала розслідування за фактом пошкодження місцевої школи внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил 30 квітня, а також пошкодження цивільних будинків під час обстрілу 1 травня. В результаті ворожих обстрілів мешканці селища не постраждали.

"Окрім позицій Об’єднаних сил обстріли ведуться і по житловому сектору, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - наголосили в прокуратурі.

За фактом обстрілів було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюють слідчі Служби безпеки України в Донецькій та Луганській області.

Нагадаємо, вчора російсько-окупаційні сили обстріляли з мінометів ділянку розведення сил та засобів в районів Богданівки та Петрівського. Такими злочинними діями бойовики демонструють своє небажання дотримуватися мирних домовленостей.