Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень

Прокуратура проситиме суд арештувати п'ятого президента України Петра Порошенка. Відповідне клопотання погодив сьогодні Офіс генерального прокурора.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Офісом генпрокурора погоджено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для підозрюваного Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень", - сказав співрозмовник РБК-Україна.
Водночас, за інформацією джерела, сьогодні вранці Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити до суду для обрання запобіжного заходу.
Порошенку інкримінують державну зраду та фінансування тероризму. Він став фігурантом справи про контрабанду вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Разом з ним по справі проходять нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, а також Сергій Кузяра.
Медведчук та Порошенко, за версією слідства, змовилися та розробили схему постачання вугілля з ОРДЛО, замість альтернативних закупівель в ПАР. Демчишин, як встановили правоохоронці, призначив бойовиків керівниками двох вугільних підприємств в ОРДЛО та примусив "Центренерго" укласти з ними договори. Кузяра виступав посередником.
Завдяки цій схемі проросійські бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були профінансовані на понад 200 млн гривень.
Нагадаємо, вчора Порошенка чекали в Державному бюро розслідувань, але він не з'явився. Відомо, що зараз п'ятий президент перебуває за кордоном.