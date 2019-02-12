Прокуратура просить відсторонити поліцейського, що бив ногами активістів

Обвинувачення просить відсторонити правоохоронця на 2 місяці

Прокуратура просит отстранить оперуполномоченного Василия Мельникова, который бил ногами активистов, от должности сроком на два месяца. Об этом представитель обвинения заявил в зале Печерского районного суда Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, обвинение обратилось в суд с соответствующим ходатайством.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство и применить к Мельникову Василию меры обеспечения уголовного производства по отстранения его от должности сроком на два месяца", - сказал прокурор.

По словам подозреваемого, в органах он работает с 2006 года, однако высшее юридическое образование получил только в 2018-м.

"С 2006 года работаю в органах. Начинал с патрульной службы. Образование высшее получил в 2018 году", - сказал Мельников.

Напомним, Печерский райсуд Киева постановил применить к Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

Так, 12 февраля, в Печерском суде Киева начался суд над полицейским Василием Мельниковым. Сторона обвинения требовала избрать правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей.