ru
ua

Прокуратура попросить арештувати Богатирьову

Новини » Політика   

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що у травні 2015 року Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання Богатирьовій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На виконання рішення суду прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що час засідання буде визначено у ході автоматичного розподілу справ у суді.

"Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову. Богатирьова була затримана співробітниками Державної прикордонної служби, які передали її Національній поліції.

Шуфрич очолить комітет по свободі слова День Незалежності 2019: як пройшло святкування
Читати всі новини