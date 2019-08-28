Прокуратура попросить арештувати Богатирьову

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що у травні 2015 року Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання Богатирьовій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На виконання рішення суду прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що час засідання буде визначено у ході автоматичного розподілу справ у суді.

"Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову. Богатирьова була затримана співробітниками Державної прикордонної служби, які передали її Національній поліції.