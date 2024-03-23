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Прокуратура показала последствия удара ракетой Х-35 по Харькову

Суббота 23 марта 2024 20:49
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Прокуратура показала последствия удара ракетой Х-35 по Харькову Фото: прокуратура показала последствия удара ракетой Х-35 по Харькову (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем субботы, 23 марта, нанесла очередной ракетный удар по городу Харьков. Россияне попали в складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району города Харькова. В результате были повреждены складские помещения и здания предприятия.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.

Фото: последствия удара ракетой Х-35 по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Российский удар по Харькову 23 марта

Ранее сообщалось, что около 17:40 в Харькове раздался взрыв. Сразу после этого в городе зазвучала сирена воздушной тревоги.

Как рассказали в мэрии, Харьков снова находился под российским обстрелом.

Добавим, что также сегодня после полуночи войска РФ устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В нескольких областях объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о трех взрывах в Харькове.

В городе под повторный обстрел попали работники экстренных служб. В результате вражеского удара "Шахедами" в Харькове пострадали четыре человека.

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