Прокуратура передала ЗСУ 30 тонн медтоварів, конфіскованих у російського бізнесмена

Столична прокуратура та поліція конфіскували близько 30 тонн медичних товарів у громадянина Росії. Їх передали на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, а також на складах, де накопичувалась продукція", - йдеться у повідомленні.

Вся вилучена продукція була направлені українським захисникам, оскільки засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки та шприци є товарами першої необхідності.