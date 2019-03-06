Прокуратура відкрила провадження через забруднення повітря у Маріуполі

Встановлено, що підприємство забруднює повітря через порушення технологічного процесу

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту загрязнения атмосферного воздуха в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Facebook.

Как отмечается, производство начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины.

Установлено, что 4 марта поступили жалобы от граждан города, относительно густого дыма. На место происшествия выехали правоохранительные органы, которые в ходе первоочередных следственных действий выяснили, что предприятие по производству древесного угля, которое расположено по Запорожскому шоссе в Центральном районе г. Мариуполь загрязняет атмосферный воздух, из-за нарушения технологического процесса, что представляет угрозу для здоровья людей.

В настоящее время планируется проведение следственных действий направленных на установление свидетелей и очевидцев правонарушения, установления владельцев предприятия и проверки законности ведения указанной предпринимательской деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

РБК-Украина писало, что прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности, повлекшие смерть работника на металлургическом комбинате в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из мировых лидеров по смертности от грязного воздуха.