Прокуратура відкрила провадження через забруднення повітря у Маріуполі

Ілюстративне фото (sovest.ucoz.ua)

Встановлено, що підприємство забруднює повітря через порушення технологічного процесу

Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення атмосферного повітря у Маріуполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook.

Як зазначається, провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) КК України.

Установлено, що 4 березня надійшли скарги від громадян міста, щодо густого диму. На місце події виїхали правоохоронні органи, які у ході першочергових слідчих дій з’ясували, що підприємство по виробництву деревного вугілля, яке розташоване по Запорізькому шосе у Центральному районі м. Маріуполя забруднює атмосферне повітря, через порушення технологічного процесу, що становить загрозу для здоров’я людей.

Наразі планується проведення слідчих дій спрямованих на встановлення свідків та очевидців правопорушення, встановлення власників підприємства та перевірки законності ведення зазначеної підприємницької діяльності.

Досудове розслідування триває.

РБК-Україна писало, що прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки, які спричинили смерть працівника на металургійному комбінаті у Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Україна стала одним із світових лідерів по смертності від брудного повітря.