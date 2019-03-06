Прокуратура відкрила справу через розтрату бюджетних коштів чиновниками мерії Дніпра

Дніпровський міський голова звернувся до правоохоронців через розтрату бюджетних коштів чиновниками мерії

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении должностных лиц Днепровского городского совета, коммунального предприятия и общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

В прокуратуре отметили, что Днепровский городской глава обратился к правоохранителям из-за растраты бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебной халатности, совершенных должностными лицами коммунального предприятия городского совета. По данным Управления аудита и контроля горсовета, при проведении работ по благоустройству пляжа в Днепре указанные лица завысили стоимость материалов и выполненных работ, чем нанесли государству убытки.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 УК Украины (растрата бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия)", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента городского совета и четырех обществ с ограниченной ответственностью. Сообщается, что во время проведения ремонта и архитектурного освещения главных фасадов жилых зданий, а также реконструкции сетей освещения одного из мостов в Днепре они завысили стоимость материалов и выполненных работ.

Напомним, 18 января сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Днепропетровской области проводили обыски в здании городского совета Днепра. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств.