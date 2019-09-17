Прокуратура відкрила справу за фактом катувань у поліції Ужгорода

Прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції двох мешканців Ужгорода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням місцевих ЗМІ.

“Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням місцевих інтернет-видань про катування правоохоронцями двох мешканців м. Ужгорода у міськвідділі поліції. Наразі в рамках вказаного провадження перевіряється оприлюднена інформація. За результатами досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка” - йдеться в повідомленні.

Як інформують у прокуратурі, попередня правова кваліфікація провадження - ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Досудове розслідування доручено здійснювати ТУ управлінню ДБР розташованому у місті Львові (юрисдикція якого поширюється на територію Закарпатської області). Процесуальне керівництво за ходом слідства здійснює прокуратура Закарпатської області.

Відзначимо, що інформацію про катування у міськвідділку поліції напередодні оприлюднив в мережі активіст Олександр Пересоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.

Крім того, заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу. За нього внесли заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.