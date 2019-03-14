Прокуратура відкрила справу за фактом переслідування журналіста охоронцями Ахметова

Фото: Михайло Ткач (facebook.com/mixailotkach)

Поліція вже розслідує стеження за Ткачем охоронцями Ахметова

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через стеження охоронцями олігарха Ріната Ахметова за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі провадження за цими ж фактами вже розслідується слідчим Шевченківського району УП ГУНП в м. Києві.

"Провадження відкрив перший заступник прокурора міста Києва Кононенко П.М. Як повідомив слідчий Шевченківського ГУ НПУ, провадження було відкрито на основі інформації, яку розмістили ЗМІ", - повідомила адвокат Оксана Максименюк.

Зокрема, адвокат нагадала про те, що поліція вже розслідує стеження за Ткачем охоронцями Ахметова. За її словами, об’єднання двох однакових проваджень в одне - поширена практика.

"Сьогодні слідчий зателефонував, щоб викликати Михайла на допит. Ми йому повідомили, що вже така справа відкрита слідчим управлінням і проводиться досудове розслідування. І тому він мав на меті зв’язатися зі слідчим, який зараз веде справу, щоб об’єднати ці два провадження в одне", - додала адвокатка.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування, в якому йшлося про те, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях". Журналісти встановили, що автомобілі, які використовують для стеження, відносяться до охоронної фірми ТОВ "Дельта-Донбас".