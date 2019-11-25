Прокуратура оскаржує рішення відпустити Ляшка на поруки

Прокуратура Київської області оскаржує рішення Бориспільського міськрайонного суду, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

"Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час, дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила арештувати Ляшка.

Як відомо, Ляшко підозрюють у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.