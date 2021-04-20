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Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок Пашинському

Автор: Олег Черниш

Прокуратура подала апеляцію на рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області виправдати колишнього нардепа Сергія Пашинського. Мова йде про справу зі стрільби з потерпілим.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі прокуратури.

"Так, подали до Київського апеляційного суду апеляцію. Просимо скасувати вирок і відправити на новий судовий розгляд", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Сергія Пашинського виправдали. Суд вирішив, що звинувачення не довело вину колишнього нардепа.

Пашинського звинувачували в нанесенні важких тілесних ушкоджень. Однак у березні потерпілий у цій справі житель Київської області В'ячеслав Химикус відмовився від позовних вимог. За його словами, він отримав компенсацію.

Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року стався конфлікт на дорозі, в ході якого Пашинський вистрілив з пістолета марки Glock 19 і поранив Химикуса. Останній отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Пошкодження були кваліфіковані як тяжкі, після них настала інвалідність.

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Новини України Сергій Пашинський
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