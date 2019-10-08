Прокуратура оголосила підозра екс-нардепу від Партії регіонів

Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату п'яти скликань в рамках провадження по заволодінню коштами банку "УкрСиббанк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Слідство встановило, що екс-наредп IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від "Укрсиббанку" в якості кредитів. Цими діями він завдав збитків банку на суму 1,1 млрд гривень.

За даними ЗМІ, мова йде про екс-нардепа від "Партії регіонів" та депутатської групи "Відродження" Дмитра Святаша.

Йому оголошено про підозру у ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка офіційного документа).

Раніше прокуратура також повідомила про підозру генеральному директору Корпорації "АІС", а також топ-менеджерам "Імпульс-В" (директору та засновнику) в рамках даного кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше в парламенті розповіли про новому законопроекті про прослушке нардепів. Доступ до речей, документів, житла народних обранців буде надаватися за рішенням суду, а не з згоди парламенту.

Також РБК-Україна повідомляло, що суд почав обирати запобіжний захід колишньому народному депутату від "Народного фронту" Сергію Пашинському.