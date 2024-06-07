Франция и Германия не хотят лишать роскошных автомобилей олигархов РФ, - Politico

Германия и Франция выступают против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в частности роскошным автомобилям, попадать в Россию через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех дипломатов, с которыми пообщалось издание, оппозиция со стороны Берлина и Парижа заставила страны ЕС взвесить, стоит ли разделять 14-й пакет санкций против России и аналогичные меры против Беларуси, чтобы успеть заключить соглашение до саммита G7 в Италии 13-15 июня. Это позволило бы ЕС продвинуться вперед со введением главных санкций, одновременно прекратив борьбу за санкции против Беларуси.

Издание напомнило, что ЕС ввел санкции против Беларуси еще до вторжения России в Украину. Таким образом Брюссель наказал Минск за фальсификацию президентских выборов в 2020 году, на которых диктатор Александр Лукашенко одержал победу, подавив массовые акции протеста.

Однако санкции против Беларуси имеют лазейки, которые позволили превратить страну в перевалочную базу для санкционных товаров, которые впоследствии попадают в Россию - две страны имеют общий таможенный союз и тесно интегрированы.

"Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары прибывают в Москву через Минск, это будет немного смешно", - сказал Poitico один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

"Принцип понятен: если санкция утверждена, все лазейки должны быть закрыты. Когда экспорт предметов роскоши в Россию запрещен, такие товары не должны попадать в Россию через третьи страны", - отметил старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш.

Издание напомнило, что лимузин Mercedes высочайшего класса является символом статуса для любого уважающего себя российского олигарха или чиновника. С мигающими синими фарами, воем сирен и в сопровождении внедорожников с вооруженной охраной, они уже давно стали привычным зрелищем на улицах Москвы и других российских городов.

Российский диктатор Владимир Путин раньше ездил на бронированном Mercedes Pullman, а несколько лет назад пересел на Aurus Senat российского производства.

Всплеск евроимпорта в Беларусь

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году импорт автомобилей из ЕС в Беларусь вырос до 2,6 млрд долларов, что более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Наибольший относительный рост исследователи наблюдали в секторе роскошных автомобилей, на который пришлось две трети общего увеличения импорта стоимостью 1,4 млрд долларов. С учетом того, что этот рост противоречит развитию внутреннего автомобильного рынка Беларуси, он "вероятно" связан с дальнейшим реэкспортом в Россию.

Французский дипломат отметил Politico, что Париж выступает за "сильные санкции против стран, которые обходят санкции", но сказал, что основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".

Немецкий дипломат в подобном контексте подчеркнул, что "Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, но основное внимание должно быть сосредоточено на товарах, имеющих отношение к российской агрессивной войне".

Противники продажи предметов роскоши в Россию отрицают, что Путин хочет удержать свою элиту на своей стороне и сохранить собственное положение в Кремле, именно путем обеспечения своих главных союзников изысканными продуктами питания и автомобилями высокого класса.