Прокуратура назвала причину вибухів у Кропивницькому

Прокуратура Кіровоградської осбласті повідомила, що вибухи в Кропивницкому на газозаправній станції сталися через порушення техніки безпеки при транспортуванні і перекачуванні газу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі Кіровоградської області зазначили, що взяли на контроль хід досудового розслідування щодо вибухів в Кропивницькому.

"Встановлено, що надзвичайна подія трапилась на прилеглій до газової заправної станції території та не пов’язана з її діяльністю. Масштабні вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження через вибухи у Кропивницькому. Інформацiю за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки пiд час виконання робiт з пiдвищеною небезпекою" Кримiнального кодексу України.

Зазначимо, що у Кропивницькому вчора ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в мікрорайоні Ковалівка немає електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. В результаті вибухів постраждали четверо людей.