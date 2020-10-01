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Прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж у Луганській області

Автор: Дмитро Левицький

Слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на території Луганської області. Подію попередньо кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило жертви та майнову шкоду.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зараз слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж, але основні: обстріли з боку проросійських бойовиків, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов та необережне поводження з вогнем.

За останніми даними, вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж, ще на 30-ти ділянках займання працюють підрозділи ДСНС. Орієнтовна площа, охоплена вогнем, складає понад 11 тисяч гектарів.

Нагадаємо, пожежі у Луганській області знову спалахнули цього тижня. Вогонь вже підібрався до Сєвєродонецька, а також пошкодив КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування. Через пожежі рятувальники евакуювали декілька населених пунктів.

Сьогодні ввечері почалася евакуація ще одного села в Новоайдарському районі після того, як через сильний вітер вогонь пішов в напрямку населеного пункту.

Крім того, уряд доручив Луганській ОДА підготувати розрахунки для невідкладних заходів з ліквідації наслідків масштабних пожеж.

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