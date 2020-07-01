Прокуратура направила в суд обвинувачення у справі про пожежу в "Токіо Стар"

Прокуратура Одеської області направила в суд обвинувачення проти трьох фігурантів у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі. Співвласника, старшого адміністратора та адміністратора готелю звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Обвинувальні акти спрямовані за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, співвласник готелю - директор та кінцевий бенефіціар юридичної особи організував у нежитлових приміщеннях ремонтного цеху колишнього трамвайного депо, яке не відповідало вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, діяльність готелю. Старший адміністратор готелю відповідала за дотримання в готелі вимог пожежної безпеки. Адміністратор готелю - працювала в день виникнення пожежі, але після спрацьовування протипожежної системи неодноразово виключала його і не забезпечила виклик підрозділів ДСНС, що призвело до виникнення пожежі на всій території готелю, а також не вжила заходів щодо евакуації мешканців готелю", - повідомили в прокуратурі.

Також правоохоронці повідомили про підозру у порушенні пожежної безпеки другому співвласнику та відповідального за ремонт електромережі готелю.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався в серпні 2019 року. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали. У результаті був затриманий один із співвласників готелю Вадим Чорний.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2019 року Чорного відпустили цілодобовий під домашній арешт.